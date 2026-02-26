¡Clásico albo! Comunicaciones vence por la mínima a Municipal

-

Comunicaciones sumó tres puntos de oro al derrotar este miércoles por la mínima diferencia (1-0) a su similar de Municipal en el clásico 336, en el duelo destacado de la novena fecha del torneo Clausura 2026, que además permite a los blancos respirar en el fondo de la acumulada.

Sabedores de la importancia del encuentro, los albos salieron a tener más el control de la pelota y fueron los amplios dominadores en la primera mitad.

Omar Duarte, en el minuto 5, tuvo la primera de peligro de los locales, pero Kénderson Navarro detuvo en el fondo. Después, al 16, un cabezazo de Ernesto Monreal se fue a un lado del marco, en un tiro de esquina de Dairon Reyes.

Rudy Muñoz (8) y Aubrey David (19) respondieron para los rojos, aunque ninguno llevó realmente peligro al marco defendido por Fredy Pérez, quien fue casi un expectador más desde su área.

La igualdad la rompieron los cremas finalmente al 33. Dairon cobró un tiro de esquina que Duarte cabeceó a la posición de Wilson Pineda, quien probó con la testa, su remate pegó en José Morales, la pelota le volvió a quedar al lateral y este empujó sin oposición para poner a toda la gente a festejar.

Ya para la segunda mitad, la tónica cambió ligeramente y fueron los rojos los que tomaron el control de la pelota, aunque igualmente sin tanta claridad, sobre todo en el último cuarto del terreno de juego.

John Méndez (74 y 88) tuvo un par de ocasiones claras en el área, sin puntería, pero la más importante de los escarlatas la tuvo José Carlos Martínez, sobre el minuto 81, cuando tuvo un mano a mano contra Pérez, que el arquero le ganó de manera increíble.

Todavía Pedro Altán probó con un remate desde fuera del área (90+1) que Fredy rozó ligeramente para mantener su marco en cero y sentenciar el triunfo de los albos.

De esta manera, Comunicaciones ascendió hasta el subliderato de la clasificación, pero más importante, se mantiene fuera de la zona de descenso en el acumulado, mientras que Municipal quedó anclado al tercer lugar del Clausura 2026.