Donald Trump dice que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela

Estados Unidos promete la reconstrucción de Venezuela con la llegada de las petroleras.

El presidente Donald Trump dijo que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo, después de una operación militar que terminó con la captura del líder del país, Nicolás Maduro.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo Trump en rueda de prensa.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Trump también afirmó que "el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente".

Como parte de una campaña de presión militar contra Venezuela que duró varias semanas antes de la incursión de este sábado, las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban sujetos a sanciones de su país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre el futuro de Venezuela:



"Vamos a reconstruir las infraestructuras petrolíferas [...] Van a pagar las petrolera. Se les devolverá lo que han hecho. El petróleo va a fluir como debería. Lo vamos a gestionar bien"

Trump también advirtió a otras figuras políticas y militares en Venezuela: "Lo que le sucedió a Maduro les puede suceder a ellos".

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Trump afirma que Caracas utiliza el dinero del petróleo para financiar "narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros".

"No vienen solo por nosotros, vienen por nuestro petróleo": Venezolanos denuncian agresión y advierten sobre la escalada militar



Ciudadanos venezolanos salieron a las calles de Caracas para expresar su repudio al ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela

Estados Unidos tuvo durante décadas presencia de sus compañías petroleras en Venezuela.