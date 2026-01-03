EE.UU. "gobernará" Venezuela hasta que se produzca una transición pacífica

Trump afirmó que nadie del régimen de Maduro asumirá el poder.
EN CONTEXTO: EE.UU. no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder, dice Trump
Ante la captura de Nicolás Maduro, muchos se preguntan quién gobernará ahora Venezuela.
Bajo las leyes venezolanas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es quien debe asumir la presidencia ante la "falta absoluta" del mandatario.
Sin embargo, por estar bajo el régimen de Maduro, no podría asumir, esto debido a que Donald Trump afirmó que no dejará que nadie de ese régimen tome el poder.
Es por ello que el mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.
"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa.
Asimismo, indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos.
"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo.
También advirtió que si fuese necesario las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.