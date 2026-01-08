Donald Trump viajará a Venezuela "bajo supervisión estadounidense"

-

El mandatario estadounidense afirmó que utilizarán y tomarán petróleo de Venezuela.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años, mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano, y también sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión estadounidense.

"Creo que en algún momento será seguro", dijo Trump durante una entrevista brindada a The New York Times en la Oficina Oval.

Trump espera mantener la supervisión directa de Venezuela por mucho más tiempo de lo estipulado.

Asimismo, afirmó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez le está dando "todo lo que consideramos necesario".

Utilizarán el petróleo de Venezuela

El presidente expresó que van a utilizar el petróleo de Venezuela. "Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Las declaraciones de Trump se dieron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó a miembros del Congreso.