¿Dónde y a qué hora puedes ver a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

Muchos esperan con ansias la noche en la que Bad Bunny hará historia en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Estos son los detalles de dónde y a qué hora ver el show.

Este domingo 8 de febrero podrán disfrutar del Super Bowl LX en donde se enfrentarán los England Patriots contra los Seattle Seahawks y el show de la noche estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.

Foto: Redes Sociales.

El show del Medio Tiempo

La NFL promueve mucho el show del medio tiempo para tratar de atraer interés de un mercado diferente a los fanáticos del fútbol americano.

Al inicio era protagonizado por bandas de música y desfiles ostentosos de las universidades estatales, hasta que en los 90 comenzó participando la crema y nata del pop global, con producciones cinematográficas y momentos que resuenan más allá del estadio.

En 1990 incursinó New Kids on the Block y Gloria Estefan los dos primeros años de la década de 1990, logrando luego a artistas de la talla de Michael Jakson y Paul McCartney.

El evento una duración de entre 12 y 15 minutos y personas de todo el mundo disfrutan de su transmisión, cada vez más la comunidad latina se ha unido a este evento con sus representantes musicales.

Se prevé que Bad Bunny pueda superar el récord de audiencia de 133.5 millones de espectadores que impuso Kendrick Lamar en 2025.

Foto: AFP.

En redes sociales circulan imágenes de la famosa "casita" del artista instalada en el Levi's Stadium, lo que ha aumentado la expectativa de su evento. Todo apunta a que podría haber sorpresas dentro como otros artistas invitados por el propio cantante.

¿A qué hora y dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El partido iniciará a las 5:30 de la tarde, hora de Guatemala. El show del medio tiempo será entre las 07:00 p. m. y las 08:30 p. m. aproximadamente.

Puedes ver el encuentro en televisión por cable en ESPN Deportes. En streaming lo podrás disfrutar en Disney+.