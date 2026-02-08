¡Arranca la temporada! Más de 50 pescadores compiten por el Dorado Derby 2026

-

La temporada de pesca del pez dorado inició el pasado sábado, con la realización de la primera fecha del Campeonato Nacional Dorado Derby, que se realizó en La Marina Pez Vela, en Puerto de San José. Ahí, más de 50 pescadores se dieron cita para tratar de llevarse la primera victoria del certamen 2026.

La pesca del pez dorado en Guatemala es excepcional, siendo la costa del Pacífico (Puerto San José, Sipacate, y Marina Pez Vela) uno de los mejores destinos mundiales, especialmente de junio a septiembre.

En el Darado Derby el modelo de competencia es a un día de contienda. El sistema es por pesaje, y solo se pueden pesar tres ejemplares. La pesca de atún también es válida, pero solo para conocer que embarcación o pescador sacó el pez más grande.

Para la jornada inaugural fueron 14 equipos, que se distribuyeron en 14 embarcaciones, las que entraron en competencia. Los 52 pescadores que salieron al mar, utilizaron la modalidad de pesca de troleo, usando un anzuelo circular.

El pacifico guatemalteco es considerado el mejor lugar en el mundo para realizar la pesca deportiva.

Las embarcaciones navegaron aproximadamente por 76 millas náuticas, empezando a trolear a 10 millas de la costa. Los barcos entraron al mar a las 7 horas, y regresaron a las 16 horas. Fueron un total de 9 horas en el océano, tiempo en el cual la embarcación Fishtapa se llevó la victoria, siendo escoltada en el podio por el equipo de la Asociación Nacional de Pesca I.

Uno de los factores que influye en el éxito de la pesca, y por ende, en el Dorado Derby, es la técnica, a menudo aprovechando la fauna marina formada por las corrientes del Océano Pacífico, que llegan a Guatemala. La próxima fecha del certamen 2026 de pez dorado se realizará el sábado 7 de marzo, en la Marina Pez Vela.