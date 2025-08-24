Dos ataques dejan un muerto y cuatro heridos

Los sucesos dejaron una persona muerta la noche de sábado.
La noche del sábado 23 de agosto se registraron dos hechos armados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala los cuales dejaron como resultado un hombre fallecido y cuatro personas heridas, de acuerdo con reportes de cuerpos de socorro.
El primer hecho ocurrió en la 5a. calle y 11 avenida de la colonia Quinta Samayoa, zona 7 capitalina.
En el lugar un hombre de aproximadamente 40 años murió a causa de los disparos.
Además, dos personas resultaron heridas identificadas como Jerry Mejía Hernández, de 27 años, y Diana Carolina González Meléndez, de 38, quienes fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Menos de una hora después ocurrió otro ataque armado en la 24 avenida y 21 calle de la zona 5 de la ciudad.
En ese hecho resultaron heridos dos hombres de 25 y 57 años, quienes fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.
Las víctimas del segundo ataque no han sido identificadas.
Las causas de ambos ataques aún no han sido esclarecidas.