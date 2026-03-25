Dos fallecidos: Crimen dentro de vivienda en zona 7

Un menor sobrevivió al ataque armado ocurrido la noche de este martes.
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Dos personas fueron atacadas a balazos la noche de este 24 de marzo, en el interior de una vivienda en la 6a. calle y 8a. avenida de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Según los Bomberos Municipales, al ingresar al inmueble confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales debido múltiples heridas que sufrieron.
“En un segundo nivel, en el interior de una de las habitaciones del domicilio localizan a dos personas con varias heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo“, detalló Julio Rodríguez, portavoz de Bomberos Municipales.
Además, explicó que las víctimas son una mujer de aproximadamente 40 años y un hombre de 43. Por el momento, los fallecidos no han sido identificados.