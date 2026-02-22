Dos guatemaltecos conquistan el Ironman 70.3 en El Salvador

-

El guatemalteco Raúl Tejada firmó este domingo una actuación sobresaliente en el IRONMAN 70.3 disputado en San Salvador, al detener el cronómetro en 4:12:58 y convertirse en el primero en atravesar la meta instalada frente al Palacio Nacional, en pleno Centro Histórico de la capital salvadoreña.

Tras completar el exigente recorrido, celebró con emoción una victoria lograda en una de las pruebas más demandantes del atletismo de larga distancia. El podio lo completaron el italiano Giacomo Mevio, quien se quedó con la segunda posición, y el panameño Anel Acosta, que finalizó tercero en la clasificación general.

En la rama femenina, la también guatemalteca Ana García Rodas se proclamó campeona del IRONMAN 70.3 San Salvador al registrar un tiempo de 4:50:24. A lo largo de la competencia mantuvo el liderato entre las mujeres, consolidando su triunfo con una actuación dominante.

La competencia reunió a más de mil deportistas provenientes de al menos 28 naciones, quienes se enfrentaron al tradicional y demandante formato del triatlón: 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y la carrera pedestre final. Desde tempranas horas, la presencia de figuras élite elevó la intensidad del desafío, marcando un ritmo competitivo desde el inicio.

A las 7:00 de la mañana se dio el disparo de salida en el lago de Ilopango, escenario de la primera etapa. Allí, los participantes se lanzaron al agua en medio de un ambiente cargado de expectativa y adrenalina, conscientes de que cada segundo sería determinante en el desarrollo de la prueba.

Posteriormente, alrededor de las 8:00 a.m., comenzó el tramo de ciclismo, considerado uno de los más exigentes tanto a nivel físico como mental. El recorrido se extendió por la carretera Panamericana hasta Cojutepeque, obligando a los atletas a mantener concentración absoluta y ejecutar con precisión sus estrategias. Cerca de las 10:00 de la mañana, los punteros completaron los 90 kilómetros y se dirigieron hacia el Centro Histórico de San Salvador, donde les aguardaba la etapa definitiva del evento.