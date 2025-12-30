Dos hermanos menores de edad sufren quemaduras al explotarles bomba pirotécnica

-

Los menores fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por la pirotecnia.

Dos hermanos de siete y nueve años fueron ingresados a la emergencia de pediatría del Hospital Regional de Occidente, luego de sufrir quemaduras en diferentes partes del cuerpo al estallarles una bomba pirotécnica, conocida como bomba de feria. Los menores son originarios de la aldea Xecam, en el municipio de Cantel, Quetzaltenango.

De acuerdo con la información preliminar, los niños se encontraban jugando cerca de un terreno cuando localizaron el artefacto pirotécnico. Al activarlo, la mecha (que era demasiado corta) provocó que la bomba explotara casi de inmediato, alcanzándolos mientras intentaban correr para ponerse a salvo.

Uno de los menores presenta una herida abierta en el brazo izquierdo, además de quemaduras. Ante la gravedad de la situación, el padre de los niños los trasladó de inmediato a dicho centro asistencial para que recibieran atención médica.

Uno de los hermanos sufrió una herida abierta en el brazo a parte de las quemaduras. (Foto: Erick Colop/colaborador)

La oficina de comunicación del hospital confirmó que ambos permanecen en el área de emergencia de pediatría, con quemaduras en el rostro y otras lesiones en distintas partes del cuerpo. Por el momento, los dos niños se encuentran bajo observación médica y no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar que menores de edad manipulen artefactos pirotécnicos, debido al alto riesgo que representan y a los accidentes que con frecuencia provocan, especialmente durante esta época.