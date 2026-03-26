¡A 20 años de prisión! Ofrecían transporte en la Roosevelt y asaltaron a un pasajero

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Los condenados amenazaron a su víctima, a quien trasladaron a la fuerza para robarle sus pertenencias y luego la abandonaron en el Anillo Periférico.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 25 de marzo que, dos hombres fueron condenados a 20 años de prisión inconmutables por plagio o secuestro.

Se trata de David T. y Esbin O., quienes también fueron multados con Q50 mil, según la condena dada por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, la cual fue lograda por la Fiscalía contra Secuestros.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los sentenciados ofrecían transporte de personas en un vehículo cuando transitaban frente a un comercio ubicado en la calzada Roosevelt, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

La víctima es un hombre, quien abordó el automotor en dicho lugar, pero los sentenciados utilizaron un cuchillo para amenazarlo y le ordenaron levantar los brazos para registrarlo.

Los hombres engañaron a su víctima, quien pensó que abordaría un taxi, pero lo terminaron asaltando. (Foto ilustrativa: istock)

Luego, detuvieron la marcha del vehículo y lo despojaron de sus pertenencias, entre estas, su teléfono celular, un maletín, Q200 en efectivo, una billetera y una tarjeta de débito.

Posteriormente, lo trasladaron hacia otro comercio, donde utilizaron un cajero automático para retirar Q600 de su cuenta bancaria; y por último, lo abandonaron en el Anillo Periférico, según indicó el MP.