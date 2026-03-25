Operativo contra extorsiones: Capturan a seis personas en distintos puntos del país

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Las autoridades coordinaron 10 allanamientos en diferentes departamentos del país.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) realiza 10 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos puntos del país, según informó el Ministerio Público (MP) este miércoles.

Los operativos se ejecutan en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu, en donde se han reportado hasta el momento seis personas capturadas.

Las capturas

En la zona 3 de San José Pinula, fue capturado Keni "N", de 35 años, por el delito de extorsión; mientras que en Villa Nueva, fue capturado Londi "N".

(Foto: PNC)

Arnoldo "N", de 23 años, fue detenido en Coatepeque, Quetzaltenango, y se localizó un vehículo que tiene orden de secuestro. En Tecún Umán, San Marcos fue aprehendido Ángel "N", de 26.

(Foto: PNC)

Mientras que en Suchitepéquez, se capturó a Raquel "N", de 24 años, en el municipio de Samayac; y a Marco "N", de 34, por robo agravado, en Río Bravo.

(Foto: PNC)

También, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito fue notificado de un nuevo proceso, por extorsión, el reo Valerio López Pérez, de 49 años.

Además, se realiza una requisa en el Centro de Rehabilitación para Hombres y Mujeres de Izabal, según mencionó el MP.

(Foto: PNC)

En este año ya se reportan 305 capturas por extorsión, según indicó la PNC.