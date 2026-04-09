¡Otro ataque! Dos hombres resultan heridos tras ser atacados a balazos

Dos hombres fueron trasladados con heridas de bala a distintos centros asistenciales.
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Un incidente armado fue reportado sobre la vía que incorpora la calzada Mateo Flores con el Anillo Periférico en dirección al sur, en la zona 7 capitalina.
Bomberos Municipales atendieron el llamado y le brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, quienes presentaban heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Luego de ser estabilizados, las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al Hospital Roosevelt.
De momento se desconoce el motivo del hecho de violencia que dejó a dos hombres entre las edades aproximadas de 45 y 55 años.