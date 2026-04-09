Frente a escuela: Ataque armado deja un joven fallecido y una niña herida en zona 21

Un nuevo hecho armado se registró la tarde de este jueves 9 de abril en la ciudad capital, esta vez frente a una escuela en la 3a. avenida y 3a. calle de la colonia Guajitos, en la zona 21.

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes a su arribo constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales y que una niña de 4 años resultó herida.

La víctima mortal fue identificada como: Juan Benjamín Tintín, de 23 años, quien presentaba heridas de bala en órganos vitales, lo que le causó la muerte.

La víctima mortal es un hombre de 23 años. (Foto: Bomberos Municipales)

Mientras, la menor fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una herida por proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, según indicaron los socorristas.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los trámites de rigor y determinar el motivo del ataque.

El hecho armado se perpetró enfrente de una escuela. (Foto: Bomberos Municipales)