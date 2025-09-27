Ligan a proceso a presuntos responsables de asesinar a investigador de la PNC

-

Los acusados son presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha.

Edison Alexander Tocay Jacap, de 26 años y Heber Habraham Díaz de la Cruz, de 24, fueron ligados a proceso por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Ambos son señalados de ser los presuntos responsables de la muerte de Cleofas Ortega Guzmán, de 34 años, detective de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), contra las extorsiones.

Edison Tocay y Heber Díaz son los presuntos responsables de asesinar al investigador de la PNC. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

El hecho

El crimen se registró la tarde del pasado miércoles 24 de septiembre, en la 24 calle de la avenida Elena, de la zona 3 capitalina, cuando los presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha (MS), se enfrentaron a la Policía Nacional Civil (PNC), al verse descubiertos extorsionando un taller ubicado una cuadra antes.

Durante el tiroteo los criminales hirieron al detective, quien murió en la emergencia del IGSS, mientras que uno de ellos también murió en el San Juan de Dios al resultar herido. Mientras que en el lugar Tocay y Díaz fueron detenidos junto a un menor quién fue trasladado al juzgado de adolescentes en conflicto con la ley y de quién se desconoce su situación legal.

Según Maria José Mancilla, portavoz del Ministerio Público (MP), ambos fueron enviados a prisión preventiva hasta el 16 de enero del próximo año, cuando se celebrará la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado Cuarto Penal.

Mancilla detalló que Díaz, también enfrentará a la justicia por el delito de asesinato, debido a que es señalado de ser cómplice de un hecho criminal que se registro el 25 de marzo pasado, en la zona 6, en donde una persona fue asesinada a tiros.

El hecho se suscitó luego de un tiroteo durante una persecución policial. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

Otros capturados

Ante el enfrentamiento que dejó sin vida al investigador, las autoridades realizaron un operativo relámpago en el Barrio "El Gallito", en donde se allanaron varias viviendas, reportando la captura de 10 personas más con un fuerte arsenal de armas.

Ellos, serán escuchados en audiencia de primera declaración el próximo domingo 28, divididos en dos grupos, debido a que el primer grupo conformado por cuatro presuntos delincuentes, son señalados de promoción y fomento, y tenencia ilegal de armas de fuego.

El segundo grupo de seis son señalado de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En el Barrio "El Gallito" se capturaron más presuntos criminales tras el hecho registrado. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

