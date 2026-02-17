Un niño de 9 años y un bebé recién nacido son localizados sin vida en su vivienda

-

Bomberos habrían sido alertados ya que un niño se quejaba de un fuerte dolor de muela pero al llegar al inmueble se encontraron a dos menores sin vida.

Dos menores de edad fueron encontrados sin vida en una vivienda de la aldea Mamachaj, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, según informe de Bomberos Municipales Departamentales.

Se trata de un niño de 9 años, identificado como Cristian Amaniel Sun Sis, y un bebé de aproximadamente cinco días de nacido.

Según reportes de los bomberos, fueron alertados vía telefónica sobre un niño que presentaba un fuerte dolor de muela, pero al llegar al inmueble encontraron a ambos menores inconscientes en una cama.

Los cuerpos de Cristian Amaniel Sun Sis y un recién nacido fueron hallados en una cama. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Al evaluarlos confirmaron que no tenían signos vitales, ni signos de violencia visibles, por lo que alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), quienes se presentaron para realizar las diligencias correspondientes.

El oficial Carlos Hernández, de la PNC indicó que sería el dictamen del médico forense el que permitiría esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento de los menores, dato que sería clave para fortalecer la investigación.

El hecho conmocionó a vecinos de la comunidad, quienes dijeron que ambos menores estaban enfermos. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Realizarán las investigaciones correspondientes

Consternados, varios vecinos comentaron que los niños eran hermanos y estaban enfermos, pero desconocen exactamente de qué padecían.

Los cuerpos fueron ingresados al Inacif para que se realcen las averiguaciones pertinentes.