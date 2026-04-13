¡Múltiple colisión! Accidente deja a un conductor en estado delicado en la zona 11

El herido, quien aparentemente es un médico, fue trasladado a un centro asistencial tras quedar inconsciente debido al fuerte impacto.
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Un múltiple accidente de tránsito se reportó la tarde de este lunes 13 de abril en la 8a. avenida y 23 calle de la colonia Mariscal, en la zona 11 de la ciudad capital.
Por causas que aún se desconocen, tres vehículos chocaron en ese lugar, dejando heridos a los tripulantes de los mismos.
Bomberos Municipales atendieron el llamado, por lo que asistieron en el lugar a siete personas afectadas y una de ellas fue trasladada a la traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La víctima trasladada es el conductor de uno de los automóviles, quien se presume que es un médico del IGSS y que se encontraba en estado delicado debido a las lesiones sufridas, según indicó Rafael Zúñiga, portavoz de los Bomberos Municipales.