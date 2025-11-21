Dos mujeres capturadas junto a “Cartoon”, quinto recapturado por fuga de Fraijanes II

-

Este pandillero, que se encontraba fugado de Fraijanes II, es el quinto recapturado, junto con él se encontraban dos cómplices mujeres, quienes también fueron detenidas.

Durante un operativo coordinado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) se logró la recaptura de Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", de 43 años.

Tras su detención, Sinay Dionicio salió esposado y custodiado por agentes policiales, donde también participó el director general de la PNC, David Boteo, quien confirmó otras capturas.

Se trata de dos mujeres que se encontraban en compañía de alias "Cartoon", Magda Elizabeth Camey Cordero, de 39 años, y Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, sindicadas de cooperación para la evasión.

Magda Elizabeth Camey Cordero y Violeta Marilú Sinay Calderón fueron capturadas junto a Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon". (Foto: PNC)

Sinay Dionicio es líder de la clica "Los Crazy Gangsters" y se le acusa de dirigir asesinatos, extorsiones y otros delitos.

Asimismo, es uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, cuya evasión se notificó el 12 de octubre pasado. Y es el quinto en ser recapturado.

Sobre la fuga

El pasado 12 de octubre, las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

De acuerdo con el Ministerio Público, la principal línea de investigación apunta a que los reclusos lograron evadir la prisión con apoyo de empleados y funcionarios del propio Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector del centro, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Además, 24 guardias capturados esperan la audiencia en la que se definirá si también enfrentarán proceso penal.

Las autoridades judiciales mantienen vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.