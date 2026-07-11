Los dos municipios que presentan saturación del suelo superior al 90 %

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La situación aumenta la probabilidad de crecidas y generar condiciones para inundaciones repentinas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que los municipios de Livingston y El Estor, en el departamento de Izabal, registran actualmente una saturación del suelo igual o superior al 90 % en la capa superficial.

Según el ente científico, esta condición incrementa el riesgo de crecidas repentinas en ríos y de inestabilidad del terreno.

De acuerdo con el Boletín Especial por Saturación del Suelo, emitido este 11 de julio, la evaluación se realizó con base en el modelo Sacramento Soil Moisture Accounting, proporcionado por el Sistema Guía para Inundaciones Repentinas en Centroamérica.

El Insivumeh detalló que el nivel de saturación corresponde a la capa superior del suelo, que abarca hasta 30 centímetros de profundidad, donde Livingston y El Estor son los únicos municipios que alcanzan o superan el umbral del 90 %.

Boletín Especial por Saturación de Suelo



Porcentaje de saturación del suelo igual o mayor al 90% para capa superior y/o inferior del suelo, correspondiente al 11-07-2026.



Enlace de consulta: https://t.co/0SKbUPROlL#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia pic.twitter.com/XHdIO84TWu — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 11, 2026

En contraste, el boletín señala que, en la capa inferior del suelo, comprendida entre 30 centímetros y hasta 1 o 3 metros de profundidad, ningún departamento del país presenta una saturación igual o superior al 90 %.

La institución explicó que cuando el suelo alcanza estos niveles de humedad, disminuye la capacidad de infiltración del agua de lluvia, por lo que una mayor cantidad de escorrentía fluye directamente hacia los cauces de ríos, riachuelos, quebradas y zanjones.

Esta situación eleva la probabilidad de crecidas y puede generar condiciones propicias para inundaciones repentinas.

Además, el Insivumeh advirtió que los altos niveles de saturación también pueden provocar inestabilidad en algunos suelos, aumentando el riesgo de deslizamientos o movimientos de tierra en áreas vulnerables.

Como parte de sus recomendaciones, la entidad instó a las autoridades y a la población a consultar el Pronóstico Basado en Impactos, el Pronóstico de Crecidas por Precipitación y el Índice de Crecidas Repentinas.

Estas herramientas permiten evaluar los posibles efectos de las lluvias, la capacidad de las cuencas y el volumen de precipitación acumulada previsto para las próximas horas.