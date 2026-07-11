Conred reporta 23,944 personas afectadas por la época lluviosa en todo el país

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Las autoridades también han confirmado la muerte de nueve personas a causa de las lluvias.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la actual época lluviosa, iniciada el pasado 19 de abril, ha dejado 23,944 personas afectadas en todo el país.

La información está actualizada hasta el último informe general publicado el 11 de julio de 2026.

El reporte oficial detalla que, además de las personas afectadas, las lluvias han provocado la evacuación de 11,589 personas, mientras que 616 permanecen albergadas.

Asimismo, el balance registra nueve personas fallecidas, cuatro desaparecidas, tres heridas y siete hospitalizadas como consecuencia de distintos incidentes relacionados con las condiciones climáticas.

En cuanto a las familias impactadas, la Conred contabiliza 5,448 familias afectadas y 4,875 damnificadas desde el inicio de la temporada.

La #Conred detalla las emergencias ocurridas en el país durante la época de lluvias de este año. pic.twitter.com/TbUq2twvUK — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

El informe señala que, hasta la fecha, se han atendido 796 emergencias en el territorio nacional.

Las inundaciones representan la principal causa de incidentes, con 244 casos, seguidas por la caída de árboles, 159; fuertes vientos, 111, y deslizamientos, 96.

También se reportan emergencias por flujo de lodo, socavamientos, derrumbes, colapsos estructurales, hundimientos, personas arrastradas por ríos, caída de rocas, granizo y otros eventos asociados a las lluvias.

En materia de vivienda, la institución reporta 232 casas con daños leves, 4,533 con daños moderados y 110 con daños severos.

Además, 181 viviendas permanecen en riesgo, aunque hasta el momento no se registran viviendas destruidas.

Las lluvias también han afectado infraestructura pública, pues la Conred contabiliza daños en 236 carreteras, 12 puentes, 18 escuelas, tres edificios públicos y nueve puntos de la red de energía eléctrica.

No obstante, el informe indica que no se reportan puentes ni centros educativos destruidos.

A nivel departamental, Alta Verapaz concentra el mayor número de emergencias con 222 incidentes, seguida por Guatemala, con 89; Izabal, con 48; Quiché, con 45; Quetzaltenango, con 44; San Marcos con, 41, y Chiquimula, con 40.

La Conred reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos durante el desarrollo de la temporada de lluvia.