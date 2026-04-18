Conductor impacta contra talud causando la muerte de dos personas (video)

Entre las víctimas hay menores de edad.
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El conductor de un picop sufrió un accidente tras chocar contra un talud en la Aldea Santa Cecilia, en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Esto causó que se saliera de la ruta y quedará empotrado en la pared de tierra.
El motivo del accidente se encuentra bajo investigación.
A bordo de este transporte, preliminarmente, se conoce que iban seis personas, de las cuales una mujer y un menor de edad fueron víctimas mortales.
Cuatro de los sobrevivientes, en estado delicado, fueron trasladados al Hospital Regional de Coban, entre ellos un bebé de seis meses.