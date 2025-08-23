Dos presuntos sicarios capturados tras persecución en Santa Rosa

Los capturados dispararon contra los agentes cuando intentaban huir.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan a sicario que asesinó a un joven de 19 años en Jutiapa
Una denuncia de vecinos en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre dos hombres que asaltaban a comerciantes y transeúntes en el lugar.
Al llegar agentes policiales iniciaron una persecución por callejones de la comunidad y lograron detener a Brayan "N", de 22 años, y Abner "N", alias "Chilillo y/o Canche", de 18 años.
Mientras escapaban de la Policía, los detenidos dispararon contra los agentes, quienes los persiguieron hasta lograr su captura.
Al momento de la detención, se les incautó un arma de fuego que portaban de forma ilegal.
Los capturados fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, señalados de cometeer asaltos contra tenderos, camiones repartidores y transeúntes en la aldea.