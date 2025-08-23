Versión Impresa
Dos presuntos sicarios capturados tras persecución en Santa Rosa

  • Por Susana Manai
23 de agosto de 2025, 15:15
Los capturados son señalados de asaltos contra tenderos, camiones repartidores y transeúntes en la aldea. (Foto ilustrativa: istock)

Los capturados dispararon contra los agentes cuando intentaban huir. 

Una denuncia de vecinos en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre dos hombres que asaltaban a comerciantes y transeúntes en el lugar. 

(Foto: PNC)
Al llegar agentes policiales iniciaron una persecución por callejones de la comunidad y lograron detener a Brayan "N", de 22 años, y Abner "N", alias "Chilillo y/o Canche", de 18 años. 

(Foto: PNC)
Mientras escapaban de la Policía, los detenidos dispararon contra los agentes, quienes los persiguieron hasta lograr su captura. 

(Foto: PNC)
Al momento de la detención, se les incautó un arma de fuego que portaban de forma ilegal.  

(Foto: PNC)
Los capturados fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, señalados de cometeer asaltos contra tenderos, camiones repartidores y transeúntes en la aldea.

