¡Se salvó de ser atropellado dos veces! Hombre cae entre un camión y un auto (video)

Una cámara registró el accidente y muestra cómo el hombre se logra levantar como si nada.
Un hombre se conducía a bordo de una motocicleta por la carretera de Palín Escuintla, cuando resbaló y cayó.
Según las imágenes, justo en el momento en que cae, del lado derecho pasaba un camión. El cuerpo del hombre topa en las llantas traseras y el impacto lo impulsa hacia el carril contrario, donde pasaba un auto rojo.
El conductor de vehículo logra esquivar la moto y al sujeto, quien finalmente resulta ileso.
Afortunadamente, la víctima logró levantarse, recoger su teléfono y caminar hacia donde quedó su motocicleta.