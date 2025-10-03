Versión Impresa
¡Se salvó de ser atropellado dos veces! Hombre cae entre un camión y un auto (video)

  • Por Jessica González
03 de octubre de 2025, 08:44
El hombre logró levantarse como si nada. (Foto: captura de video)

Una cámara registró el accidente y muestra cómo el hombre se logra levantar como si nada.

Un hombre se conducía a bordo de una motocicleta por la carretera de Palín Escuintla, cuando resbaló y cayó.

Según las imágenes, justo en el momento en que cae, del lado derecho pasaba un camión. El cuerpo del hombre topa en las llantas traseras y el impacto lo impulsa hacia el carril contrario, donde pasaba un auto rojo. 

El conductor de vehículo logra esquivar la moto y al sujeto, quien finalmente resulta ileso.

Afortunadamente, la víctima logró levantarse, recoger su teléfono y caminar hacia donde quedó su motocicleta.

Mira aquí el video: 

