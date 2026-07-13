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Dos vehículos vuelcan en la calzada Atanasio Tzul

  • Por Jessica Osorio
12 de julio de 2026, 20:33
Imagen del accidente ocurrido la noche de este domingo en la calzada Atanasio Tzul y 33 calle, zona 12. (Foto: captura de pantalla ClarOscuro Noticias)

Imagen del accidente ocurrido la noche de este domingo en la calzada Atanasio Tzul y 33 calle, zona 12. (Foto: captura de pantalla ClarOscuro Noticias)

Bomberos municipales atendieron un accidente de tránsito en la calzada Atanasio Tzul y la 33 calle de la zona 12 este domingo.

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Un accidente protagonizado por dos vehículos dejó como saldo un herido en la calzada Atanasio Tzul, a la altura de la 33 calle de la zona 12. 

Elementos de los Bomberos Municipales trasladaron al herido al Hospital Roosevelt para recibir atención, según se informó.

La cuenta de ClarOscuro Noticias comparte imágenes del percance. 

El tránsito en el sector se vio afectado mientras se realizan las maniobras de rescate y posterior retiro de los vehículos involucrados. 

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