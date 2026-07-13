Dos vehículos vuelcan en la calzada Atanasio Tzul

Bomberos municipales atendieron un accidente de tránsito en la calzada Atanasio Tzul y la 33 calle de la zona 12 este domingo.
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Un accidente protagonizado por dos vehículos dejó como saldo un herido en la calzada Atanasio Tzul, a la altura de la 33 calle de la zona 12.
Elementos de los Bomberos Municipales trasladaron al herido al Hospital Roosevelt para recibir atención, según se informó.
La cuenta de ClarOscuro Noticias comparte imágenes del percance.
El tránsito en el sector se vio afectado mientras se realizan las maniobras de rescate y posterior retiro de los vehículos involucrados.