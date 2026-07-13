Hombre fallece al caer de un quinto piso de obra en construcción

Un hombre falleció tras a un accidente laboral ocurrido en una obra en construcción ubicada en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Fraijanes.
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Un hombre que se encontraba en una obra de construcción perdió el equilibrio y cayó desde un quinto piso, falleciendo de manera inmediata en Fraijanes.
Al llegar al lugar, los rescatistas verificaron los signos del obrero, quien falleció en el lugar.
Según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, la causa de muerte se debió a politraumatismo, originado por la caída.
Las autoridades investigan las causas del accidente.