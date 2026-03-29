México y Portugal empatan en la reapertura del Estadio Azteca

En la fastuosa reinauguración del estadio Azteca, las selecciones de México y Portugal entregaron este sábado un decepcionante empate 0-0 a los 81,344 aficionados que se congregaron para presenciar este juego preparatorio para el Mundial 2026.
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El amistoso sirvió también para que el mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo hiciera su debut con el Tri mientras que Paulinho, delantero del Toluca, recibió una intensa ovación cuando entró de cambio en el segundo tiempo en la selección lusa.
Durante las horas previas al encuentro, manifestantes con un mosaico de causas coincidieron alrededor del mítico estadio, para aprovechar la visibilidad de la reinauguración y dar visibilidad a madres de desaparecidos, colectivos contra la gentrificación, promotores de la marihuana legal y animalistas.
Asimismo, al interior del Azteca, un aficionado en estado de ebriedad perdió la vida al caer a la planta baja en su intento de bajar del segundo al primer nivel del estadio por la parte exterior.