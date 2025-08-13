Dragado en Puerto Quetzal impulsará la competitividad de Guatemala

-

Esperan que los trabajos ayuden a recuperar millones de toneladas métricas de carga en los próximos años.

Los trabajos de dragado impulsados entre la iniciativa privada y el Gobierno que se llevarán a cabo en septiembre próximo en Puerto Quetzal ayudarían a reducir los tiempos de espera de los buques en hasta cinco días en promedio.

Según un estudio técnico elaborado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amchan) y la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav) los trabajos contribuirían a recuperar entre 2.1 y 3.9 millones de toneladas métricas de carga en los próximos tres años.

Asimismo, señala que los problemas operativos ocasionados por la acumulación de sedimentos en el canal de acceso y zonas de maniobra provocan tiempos de espera de hasta 37 días por embarcación y un sobrecosto diario de entre US$28 mil (Q 214.4 mil) y US$ 45 mil (Q 344.7 mil) dependiendo del tipo de embarcación.

Se espera que con los trabajos el descargue de los buques de agilice. (Foto: Agexport / Soy502)

"El dragado permitirá un acceso más ágil y seguro al puerto. El estudio indica que se reduciría los tiempos de espera en hasta 5 días promedio", afirmó Fanny D. Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport.

La directora señaló que llevar a cabo el proyecto es una decisión técnica que impacta en la capacidad del país de competir a nivel internacional porque "mejoraría la planificación logística para los sectores exportadores e importadores".

Otro de los datos que arrojó el estudio es que se estima que las pérdidas acumuladas por falta de dragado entre abril y mayo de este año están entre US$ 6.7 millones (Q 51.3 millones) y US$ 14.5 millones (Q 111 millones) por concepto de carga no movilizada.

Con los trabajos de dragado, y a mediano plazo, el impacto económico positivo de la mejora operativa se calcula en un rango de US$ 95.7 millones (Q 733 millones) a US$ 206.4 millones (Q 1,581 millones) equivalente a entre el 0.09 % y 0.19 % del Producto Interno PIB anual del país.

"El dragado de Puerto Quetzal no solo es una medida técnica, sino una oportunidad para recuperar competitividad, reducir costos logísticos y mejorar la conectividad del país con los mercados internacionales", aseveró Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham.

Agregó que buscaran seguir sumando esfuerzos con las autoridades y sector privado "para garantizar que estas mejoras se traduzcan en más oportunidades de desarrollo para Guatemala".

Puerto Quetzal moviliza alrededor del 50 % de la carga marítima guatemalteca. (Foto: Agexport / Soy502)

Mientras que Ricardo Quezada, vicepresidente de la Asonav, precisó que Puerto Quetzal moviliza alrededor del 50% de la carga marítima guatemalteca y es considerado uno de los principales pilares del comercio exterior del país.

"La ejecución de este dragado por parte de cinco empresas privadas es un claro mensaje de la confianza y buena comunicación que se tienen con las autoridades portuarias del país", afirmó Quezada.

Aseveró que los trabajos recuperarán la seguridad en el atraque y desatraque de los buques, generará mejores condiciones para aumentar la eficiencia operativa del puerto y fortalecerá la competitividad logística de Guatemala.