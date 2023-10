La "drástica" decisión de guardaespaldas israelí de Taylor Swift

-

Guardaespaldas de Taylor Swift se une a Israel para luchar contra Hamás.

Un guardia de seguridad de Taylor Swift, fue el encargado de proteger a la famosa cantante durante su gira "The Eras Tour".

Sin embargo, se ha dado a conocer recientemente dejó su trabajo al lado de la estrella estadounidense.

El elemento de seguridad, elogiado por los seguidores de la cantante por protegerla durante sus conciertos, viajó a Israel desde Las Vegas, para apoyar a su país que se encuentra sumergido en la guerra contra Palestina, hecho que ha conmovido a muchos por su acto de servicio y lealtad a su país.

| GUERRA ISRAEL-GAZA: El guardaespaldas israelí de la cantante Taylor Swift acaba de renunciar a su trabajo para luchar contra Hamás.



El llamó a la gente a "no quedarse quietos y no hacer nada. No estar en el lado equivocado de la historia".

pic.twitter.com/KEYEUk2pQB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2023

El periodista Eran Swissa, del medio de comunicación "Israel Hayom", señaló que el guardia declaró que "no podía quedarse de brazos cruzados mientras miles de personas morían". Así también, hizo una crítica al grupo Hamás, al considerarlo terrorista y dijo que "ni siquiera puede llamarlos animales".

Por otro lado, el guardaespaldas mantiene su identidad en el anonimato.

"Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos", expuso el guardaespaldas de la cantante a un periodista, quien lo compartió con la revista Variety .

"Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí... ¡¡¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares!!! Sólo por ser judíos o por ser israelíes", confesó el guardia de seguridad de Taylor Swift.