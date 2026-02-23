El Drift se apodera del Guatemala Raceway en el Top10 2026

-

Uno de los eventos de Drifting más emblemáticos el país se llevó a cabo este domingo en el circuito de la pista Guatemala Raceway, ubicado en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.

MÁS DEPORTES: Dos guatemaltecos conquistan el Ironman 70.3 en El Salvador

Ahí se dieron cita los mejores pilotos de esta modalidad de automovilismo para mostrar su destreza en cada curva que tomaron.

La instalación, usada habitualmente para la práctica del cuarto de milla, cuenta con un circuito de automovilismo al final de la recta. Ahí, se dieron cita más de 30 pilotos de Drift, para demostrar toda su pericia, como parte del Campeonato Top10 2026, que habitualmente es solo de aceleración.

Por Guatemala se impuso el piloto Kevin Arteaga, quien además, se llevó los aplausos del público, por su habilidad en la pista; mientras que, Óscar Funes, brilló por El Salvador, de manera internacional.

Todo el evento se llevó a cabo bajo las reglas del Top10 MotorSports, que tendrá tres fechas oficiales más del campeonato 2026. La siguiente será en mayo, le seguirá una en agosto, y finalizará en el mes de octubre.

Lo que empezó como un evento para amenizar las carreras del cuarto de milla se convirtió en protagonista. Conforme se acercaron los días para el día de la carrera, la cantidad de pilotos inscritos fue creciendo, al punto que, la organización tomó la decisión de dividir el Top10 en dos eventos independientes.

Uno, realizado este domingo en la zona del circuito, donde se realizó la práctica del Drift, y otro, el cual se realizará el próximo domingo 1 de marzo, cuando se realice la competencia de cuarto de mila.

El evento estuvo dividido en competidores Amateurs, Intermedios y Pro Avanzados. En la jornada participaron corredores nacionales e internacionales. Previo a la carrera, la organización brindó una charla inductiva para corredores nuevos; además, de pulir detalles para los pilotos intermedios.