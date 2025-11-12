Droga, dinero y arma robada: capturan a una mujer durante allanamiento

-

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de Mishell S. en Escuintla. Esta captura, coordinada con el MP, se ejecutó luego de incautarle droga, además de Q.1,534.75 presuntamente producto del narcomenudeo Escuintla.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles que se logró la captura de Mishell S., de 29 años, en la aldea El Astillero, en el municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla.

Esto se dio tras haberle incautado 287 envoltorios con crack, dos bolsas con marihuana y Q1,534.75 en efectivo, el cual es presuntamente producto del narcomenudeo, señaló la PNC.

La capturada fue identificada como Mishell S. (Foto: PNC)

Asimismo, se localizó en el lugar, un revólver con reporte de robo del pasado 26 de abril, en Amatitlán.

La detención se ejecutó por medio de la Fiscalía Municipal de Puerto San José en coordinación con la Fiscalía Regional VI Sur y con acompañamiento de la PNC, indicó el Ministerio Público (MP).

Posteriormente, la capturada fue traslada al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.