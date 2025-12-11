La droga incautada a "Los Taxistas del Viejo"

-

La Fiscalía contra el Crimen Organizado ejecutó 50 allanamientos y capturó a 16 personas vinculadas a la banda "Los Taxistas del Viejo".

En Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y San Lucas, se ejecutaron 50 allanamientos en contra de la estructura "Los Piratas del Viejo", a la que se le atribuyen cuatro hechos de violencia, los cuales ocasionaron la muerte de cinco personas.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo de la investigación, informó en conferencia de prensa, que localizaron "una cantidad importante de droga en los allanamientos".

"Se ha incautado una cantidad considerable de droga, aún está en desarrollo las diligencias, se encontró preliminarmente crack, cocaína, marihuana, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y equipo de terminales móviles", dijo el fiscal adjunto, Dennis Cisneros.

Debido a que la diligencia aún continúa y por la cantidad de indicios localizados, la Fiscalía no ha terminado de contabilizar la droga, el dinero en efectivo ni las armas localizadas.

Lo que sí confirmaron es que secuestraron uno de los vehículos que se presume fue utilizado durante el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos.

Los cuatro hechos

Los integrantes de la peligrosa banda denominada "Los Taxistas del Viejo", serían responsables de la muerte de cinco personas y el intento de dos asesinatos en cuatro hechos distintos.

De acuerdo con la investigación, la banda se dedica al sicariato, robo agravado y tráfico de drogas.

El primer hecho registrado y del cual surgió la investigación en contra de la banda, es el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos el 1 de septiembre, pasado.

En ese asalto violento, fallecieron cuatro personas, tres guardias de seguridad privada y un vendedor de frutas.

Posterior a este hecho, se registraron tres eventos más atribuidos a esta estructura.

Atentado contra maestro

El 13 de octubre de 2025, en horas de la noche, sicarios dispararon en 34 ocasiones en contra de un vehículo que se encontraba estacionado en San José Pinula.

Minutos antes de ese vehículo se había bajado de dicho automotor el maestro Enrique Estuardo Pelicó, quien salió ileso del hecho.

Asesinato en San José Pinula

El 28 de octubre de 2025, en San José Pinula, sicarios dispararon en contra de Daniel Alexander Paz, vendedor de ceviches, quien falleció por heridas ocasionadas por arma de fuego.

Intento de asesinato a alcalde

Entre noviembre y diciembre de este año, la estructura intentó asesinar al alcalde de un municipio de Huehuetenango, cuando este visitaba la ciudad, sin embargo, no concretaron el hecho por temor a ser capturados.