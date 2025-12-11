Los Taxistas del Viejo intentaron matar al alcalde de un municipio de Huehuetenango

-

La estructura criminal se le atribuye el robo violento a un camión de valores, dos asesinatos y el intento de asesinato de un alcalde.

"Los Taxistas del Viejo", capturados este jueves 11 de diciembre, están involucrados en el robo violento a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos, pero también a otros hechos.

Según información que obtuvo Soy502, la estructura intentó matar a un alcalde de un municipio de Huehuetenango entre octubre y noviembre recién pasado.

Los sicarios tenían la información que el alcalde estaría en la ciudad en visitas oficiales y aprovecharían su viaje para asesinarlo, sin embargo, por temor a ser capturados minutos antes de cometer el hecho, se retractaron.

Ese día, en que intentaron asesinarlo, el alcalde fue advertido por investigadores, posteriormente se le brindó seguridad.

Hasta el momento, la investigación continúa para determinar por qué querían asesinarlo.

"Los Taxistas del Viejo", estructura dedicada al sicariato y robo agravado.



Tres de los capturados ya son llevados a torre de tribunales



Video" @WilderLSoy502 pic.twitter.com/0sMhaho3Kk — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 11, 2025

Estructura peligrosa

De acuerdo con la investigación, Los Taxistas del Viejo, es una estructura peligrosa dedicada al sicariato, robos violentos y tráfico de drogas.

Operan por encargo, principalmente en Guatemala, pero también se movilizan hacia otros lugares para delinquir.

De hecho, podrían estar vinculados con el asesinato del excandidato a alcalde de El Tejar, Elías Ramírez Andrés, ocurrida en noviembre pasado en Parramos, Chimaltenango, así como en otros hechos de violencia en San José Pinula en octubre pasado.