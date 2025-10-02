Un DT ganador: Los números de Iván Sopegno en Comunicaciones

-

Pocos entrenadores pueden presumir que han sido campeones en Comunicaciones. Iván Franco Sopegno lo ha hecho cinco veces, y con ello es el técnico más ganador de títulos ligueros en la historia del conjunto blanco.

El argentino ha tenido varias etapas más exitosas con el club. Logró la corona en los torneos Apertura 2010, Clausura 2011, Clausura 2013, Apertura 2013 y Clausura 2014. Además de conseguir los títulos, también fue parte de la formación de grandes jugadores que han pasado en la institución, como Jorge Aparicio, Marvin Ceballos, José Manuel Contreras, entre otros.

Iván dirigió 260 partidos de la Liga Nacional entre 2008 y 2024. En ese lapso, llegó a disputar 7 finales. En números concretos con los albos registra 131 victorias, 60 empates y 69 derrotas.

El argentino ya empezó a dirigir los entrenos de los albos y tendrá una dura tarea: levantar la nave en el Apertura 2025.

Con su llegada en el Apertura 2025, Iván Franco dirigirá su séptima etapa con los cremas. La más reciente fue en 2024, cuando llegó en el lugar de Willy Olivera tras conseguir el cetro en el Apertura 2023.

Estas son las etapas del técnico argentino: