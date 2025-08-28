DT de Panamá niega tener el papel de favoritos en clasificatorio al Mundial 2026

-

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, negó este jueves que su equipo sea el favorito de su grupo en el clasificatorio de la Concacaf al Mundial 2026, cuya ronda final inicia la próxima semana.

Los canaleros están sembrados en el Grupo A junto a Guatemala, El Salvador y Surinam. Ante este último debutan en esta ronda decisiva el 4 de septiembre de visita en Paramaribo y cuatro días después recibirán a Guatemala.

El primero de cada una de las tres llaves logrará un boleto directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a un repechaje con seleccionados de otras confederaciones.

"Sé que se respira un ambiente de que somos favoritos, que debemos clasificar fácilmente, pero por suerte, no tenemos esa misma impresión ni los jugadores ni el cuerpo técnico", señaló Christiansen en conferencia de prensa en que divulgó la nómina de jugadores convocados.

"No podemos fallar, no tenemos margen de error, hay seis partidos y tenemos que salir a darlo todo porque nuestro objetivo es clasificar al Mundial, sabemos las dificultades que encontraremos en el camino, pero debemos estar preparados mentalmente", agregó el técnico hispano-danés.

En la lista de convocados para estos dos primeros partidos destacan los defensores Michael Amir Murillo (Olympique de Marsella, Francia) y José Córdoba (Norwich City, Inglaterra); el centrocampista Adalberto Carrasquilla (Pumas, México) y el delantero Ismael Díaz (León, México).

Como tienen asegurada su participación los tres países sede (Estados Unidos, México y Canadá), el clasificatorio lo disputan por primera vez solo seleccionados de Centroamérica y el Caribe.

Panamá, donde la liga es semiprofesional, aspira a clasificar por segunda vez a un Mundial tras participar en Rusia 2018, donde concluyó en último lugar tras perder sus tres partidos.

En los últimos años, los canaleros lograron los subcampeonatos de la Copa Oro en 2023 y de la última Liga de Naciones de la Concacaf (2024/2025).

Los panameños clasificaron a esta última ronda del clasificatorio tras liderar su grupo de la fase anterior, en la que superaron a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice.

"Creo que llegamos en un buen momento futbolístico, mentalmente hemos mejorado todos y estamos preparados para lo que viene. ¿Qué se necesita? Se necesita ganar los tres partidos en casa y obtener buenos resultados fuera", afirmó Christiansen.

