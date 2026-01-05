Petróleo al alza y dudan que empresas de EE. UU. accedan a crudo venezolano pronto

-

Donald Trump dijo que autorizaría a las compañías petroleras de Estados Unidos a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

Los precios del petróleo cerraron al alza este lunes, en un mercado que duda que las empresas estadounidenses puedan explotar de inmediato las gigantescas reservas de crudo de Venezuela tras la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 1,66% a 61,76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74% a 58,32 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303 mil millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja, en torno a un millón de barriles al día.

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

Pero "toda esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció pronto" este lunes, explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Venezuela contaría con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303 mil millones de barriles. (Foto ilustrativa: istock)

"Actuarán con prudencia"

Para producir significativamente más, "las necesidades de inversión son enormes", explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management. Además de sus infraestructuras envejecidas, el país cuenta con "petróleo crudo pesado y ácido que no todas las refinerías pueden procesar", añade.

Según este experto, las compañías petroleras estadounidenses, además, "actuarán con prudencia antes de invertir masivamente, especialmente debido a los problemas políticos y de seguridad que podrían seguir siendo importantes" en el país.

El analista señala, asimismo, que las petroleras saben que un aumento de la producción podría hacer bajar los precios y deteriorar sus beneficios.

Los precios del crudo ya están lastrados por las perspectivas de superávit de oferta, debido a los incrementos de producción decididos por productores de primer orden.

Al menos 16 buques sancionados abandonaron las aguas venezolanas tras la captura de Maduro, según varias empresas especializadas en vigilancia marítima.

Trece de estos buques están cargados, con unos 12 millones de barriles de crudo y combustible destinados principalmente a China, indicó a la AFP el sitio de seguimiento marítimo TankerTrackers.com.