Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Mes del cariño? El dulce detalle que llegó al Congreso este martes 17

  • Por Susana Manai
17 de febrero de 2026, 19:42
El detalle fue enviado por el diputado Ronald Portillo. (Foto: Wilder López/Soy502)&nbsp;

El detalle fue enviado por el diputado Ronald Portillo. (Foto: Wilder López/Soy502) 

Diputados recibieron un detalle por el Día del Cariño durante el desarrollo de la sesión plenaria. 

TE PUEDE INTERESAR: Juramentan a Claudia Paredes como presidenta de la comisión postuladora del MP 

A casi una hora de haber iniciado la décima sesión plenaria de este martes 17 de febrero, diputados recibieron "cupcakes" dentro del hemiciclo como parte de un gesto alusivo al Día del Cariño.

Detalle por el día del cariño sorprende a diputados durante la sesión plenaria. (Foto: Wilder López/Soy502)
Detalle por el día del cariño sorprende a diputados durante la sesión plenaria. (Foto: Wilder López/Soy502)

El detalle fue enviado por el diputado Ronald Portillo, de la bancada Vamos, y distribuido entre los legisladores mientras se desarrollaba la agenda del pleno, generando reacciones y comentarios.  

Entre votaciones y café, diputados recibieron pastelitos en el Congreso. (Foto:Wilder López/Soy502)
Entre votaciones y café, diputados recibieron pastelitos en el Congreso. (Foto:Wilder López/Soy502)

Los pastelitos fueron entregados en los escritorios de los congresistas, coincidiendo con el desarrollo de votaciones electrónicas y discusión de los puntos contemplados en la orden del día.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar