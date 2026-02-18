¿Mes del cariño? El dulce detalle que llegó al Congreso este martes 17

Diputados recibieron un detalle por el Día del Cariño durante el desarrollo de la sesión plenaria.
A casi una hora de haber iniciado la décima sesión plenaria de este martes 17 de febrero, diputados recibieron "cupcakes" dentro del hemiciclo como parte de un gesto alusivo al Día del Cariño.
El detalle fue enviado por el diputado Ronald Portillo, de la bancada Vamos, y distribuido entre los legisladores mientras se desarrollaba la agenda del pleno, generando reacciones y comentarios.
Los pastelitos fueron entregados en los escritorios de los congresistas, coincidiendo con el desarrollo de votaciones electrónicas y discusión de los puntos contemplados en la orden del día.