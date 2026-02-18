Juramentan a Claudia Paredes como presidenta de la comisión postuladora del MP

Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judical, fue juramentada al frente de la Postuladora del MP.
La magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acudió por segunda ocasión al Congreso de la República, en donde este martes 17 de febrero fue juramentada como presidenta de la Comisión de Postulación encargada de proponer a los candidatos al cargo de Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
"Honorable Magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda se encuentra en el Congreso de la República de Guatemala, para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, previo a integrar la Comisión de Postulación para la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público" expresó el presidente del Congreso, Luis Contreras.
Con su juramentación, Paredes asume la dirección de la comisión responsable de evaluar perfiles, integrar la nómina de aspirantes y remitirla al Ejecutivo, que deberá designar al próximo titular del Ministerio Público.