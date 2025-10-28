Dulce María, exintegrante de RBD, anuncia su segundo embarazo

Dulce María comparte con orgullo su dulce espera.
La cantante y exintegrante de RBD ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en una publicación que está embarazada.
Dulce María se prepara para vivir de nuevo, a sus casi 40 años, una de las etapas más especiales de la vida: la maternidad.
"Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 35 años de carrera con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida", dijo María en una entrevista para Marie Claire.
Dulce protagoniza la revista del medio y compartió fotografías con las que presume su pancita, revelando así que ya se encuentra en el segundo trimestre del embarazo.
Maternidad
Dulce María ya es madre de María Paula, su primogénita de cuatro años, fruto de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien se casó en 2019.