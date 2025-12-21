Versión Impresa
Tony Tony Chopper protagoniza nuevo adelanto de "One Piece"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de diciembre de 2025, 10:14
El tierno reno conoce por primera vez a los Sombrero de Paja. (Foto: X)

Chopper demuestra sus habilidades como médico del grupo.

Un nuevo vistazo a Tony Tony Chopper llegó en forma de teaser para mostrar su primer encuentro con la tripulación Sombrero de Paja.

Nami despierta en la casa de Chopper tras una dura batalla. (Foto: X)

El adelanto comienza con Nami despertando en la casa de Chopper tras una ardua batalla. El tierno reno parece haberla rescatado junto al capitán, Monkey D. Luffy y Sanji para curarles sus heridas, ya que él es un médico.

Luffy invita a Chopper a unirse a la tripulación pirata. (Foto: X)

"¿Te sientes mejor?", dice Tony en el tráiler que presenta al elenco de voz del personaje en más de 10 países.

"Todo lo que he hecho es por el One Piece. Vamos a ser piratas juntos", dice D. Luffy para invitar a Tony Tony Chopper a la agrupación.

El viaje de los Sombrero de Paja entra en una nueva etapa. (Foto: X)

La segunda temporada se centrará en el viaje de los Sombrero de Paja para llegar al Grand Line, el mar más peligroso y formidable de todo One Piece. El estreno internacional será el 10 de marzo de 2026.

