Tony Tony Chopper protagoniza nuevo adelanto de "One Piece"

Chopper demuestra sus habilidades como médico del grupo.
Un nuevo vistazo a Tony Tony Chopper llegó en forma de teaser para mostrar su primer encuentro con la tripulación Sombrero de Paja.
El adelanto comienza con Nami despertando en la casa de Chopper tras una ardua batalla. El tierno reno parece haberla rescatado junto al capitán, Monkey D. Luffy y Sanji para curarles sus heridas, ya que él es un médico.
"¿Te sientes mejor?", dice Tony en el tráiler que presenta al elenco de voz del personaje en más de 10 países.
"Todo lo que he hecho es por el One Piece. Vamos a ser piratas juntos", dice D. Luffy para invitar a Tony Tony Chopper a la agrupación.
La segunda temporada se centrará en el viaje de los Sombrero de Paja para llegar al Grand Line, el mar más peligroso y formidable de todo One Piece. El estreno internacional será el 10 de marzo de 2026.