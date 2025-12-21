Elle Fanning confiesa que Jack Black es su amor platónico

-

Una confesión inesperada se robó la atención del show de Jimmy Fallon.

Las recientes declaraciones de la actriz Elle Fanning se volvieron tendencia luego de confesar públicamente que tiene un crush con Jack Black.

La actriz calificó a Black como "el hombre más atractivo" que ha visto. (Foto: X)

Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Fanning se sinceró sobre lo que piensa de Black y afirmó con total seguridad que es "el hombre más atractivo que ha visto en su vida".

Incluso, Elle reveló que tiene un chat grupal con sus amigas donde comparten videos y fotos recientes del actor.

Jack no tardó en responder a las declaraciones de la actriz con su característico sentido del humor, durante la promoción de Anaconda.

Black aseguró sentirse halagado por las palabras de la actriz. (Foto: X)

"Escuchaste hablar alguna vez de la dismorfia corporal, cuando te ves a ti mismo y dices: soy muy feo, pero en realidad eres como una criatura preciosa. Creo que ella tiene como lo opuesto a eso. Cuando ella me ve, que soy un duende gremlin, ve esta hermosa criatura. Ella tiene esta rara dismorfia de duendes", dijo Black, dejando en claro que se sintió halagado.