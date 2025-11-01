Duro poco: Nicki Nicole y Lamine Yamal se separan

-

El motivo de una de las separaciones más mediáticas del año sigue en duda.

Luego de cuatro meses de haber revelado su noviazgo al mundo, los rumores sobre la ruptura de la cantante argentina y el futbolista español están más fuertes que nunca.

Medios de España y Argentina aseguran que la pareja habría se abría separado por su agenda. (Foto: X)

Medios de España y Argentina afirman que la separación se debe a la distancia y los compromisos profesionales; sin embargo, tras el escándalo reciente de Yamal con la modelo italiana, Anna Gegnoso, se especula que una infidelidad fue la causa real.

El paparazzi Jordi Martín asegura que Yamal pasó la noche con Anna Gegnoso pero sin pruebas concretas. (Foto: Instagram)

Esto se debe a que el paparazzi Jordi Martín aseguró que Lamine aprovechó para irse de fiesta, luego de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid.

El periodista sostiene que el jugador pasó la noche con Gegnoso, aunque no ha presentado pruebas.

Ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han hecho declaraciones sobre la supuesta infidelidad. (Foto: X)

Lamine Yamal no hablará de Nicki Nicole

De acuerdo con el periodista Javi de Hoyos, Yamal habló con él, pero de una manera educada le dijo: "No estamos juntos. Simplemente, nos hemos separado y ya", aclarando que no dirá nada más al respecto.