¿Y Nicki Nicole? Lamine Yamal se fue de fiesta con modelo

El joven futbolista enfrenta nueva polémica fuera del campo.

La estrella del Barcelona fue captada de fiesta en Milán, días después de la derrota en el clásico, sin la presencia de su actual pareja.

El paparazzi Jordi Martín ha asegurado que Lamine Yamal se la pasó alegre junto a una famosa creadora de contenido.

Anna Gegnoso sería la modelo con la que se vio Lamine. (Foto: Instagram)

Se trata de Anna Gegnoso, una chica italiana con la que supuestamente ya habría tenido algo antes de iniciar su relación con Nicki Nicole.

Según Martín, Yamal disfrutó la celebración junto a la modelo, y después pasó la noche con ella en el Hotel Armani de Milán.

Anna Gegnoso es una reconocida creadora de contenido italiana. (Foto: Instagram)

Lamine y sus acompañantes impidieron que les hicieran fotos y vídeos durante la escapada, por lo que no hay evidencia física de lo sucedido.

La relación entre Lamine y Nicki inició en julio pasado. (Foto: Instagram)

Inicio de la relación

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó a hacerse público a mediados de julio, cuando comenzaron a publicar fotografías juntos. Se especula que se conocieron durante la fiesta de cumpleaños que Yamal organizó para celebrar sus 18 años.

Relaciones públicas

Lamine Yamal: Alex Padilla ha sido la única mujer pública que ha tenido el futbolista, pero se le ha relacionado con Fati Vázquez y ahora con Anna Gegnoso.

Nicki Nicole: Trueno y Peso Pluma han sido sus relaciones más mediáticas, pero ha sido vinculada sentimentalmente con Khea y Enzo Fernández.