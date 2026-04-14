Dwight Pezzarossi no se guarda nada: "Quiero ganar el clásico ante los cremas"

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Con un recordado pasado crema y un latente presente rojo, Dwight Pezzarossi vive el clásico 337 de forma especial. Aunque muchos han puesto en duda su lealtad a la causa escarlata, él deja claro que quiere ganarle a Comunicaciones y darle el título a Municipal en el Clausura 2026.

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"Soy profesional, hoy me debo a Municipal y quiero ganar todos los partidos, quiero ganar el título", le responde a Nuestro Diario el asistente de Mario Acevedo, desde lo más alto del estadio de El Trébol, sede del enfrentamiento pactado para este miércoles a las 8:00 p. m.

"Entiendo lo que significa jugar un clásico. Municipal toda la vida ha sido un equipo grande, aguerrido, con mucha mística. Lo que quiero es ganar el clásico, poder estar bien y que eso nos catapulte a hacer un buen cierre", enfatiza el "Tanque",

Los rojos llegan de perder el clásico en la primera vuelta y de caer ante Antigua en la última jornada. "Estamos bien. Lamentablemente hemos tenido un torneo con altos y bajos que no nos ha permitido consolidarnos en la parte alta de la tabla, más allá de que hemos competido en esa zona".

"El gran reto para estos partidos, empezando con el clásico, es cerrar de la mejor manera para pelear por el campeonato. Los dos equipos necesitamos ganar, ambos queremos estar arriba, somos los equipos más grandes del país y las aficiones nos piden ganarle al eterno rival siempre", afirma Pezzarossi.

Dwight y Acevedo tienen la obligación de ganar en casa ante el eterno rival. (Foto: Rojos)

No hay mucha diferencia entre estar vestido de blanco o de rojo a la hora del duelo más popular del futbol guatemalteco. "La responsabilidad es la misma. De lado del cuerpo técnico se sufre más".

Además, el "Tanque" se siente cómodo con la afición roja. "Me han tratado de lo mejor, hay excepciones, pero no me puedo quejar, al contrario, hay mucha gente que nos apoya".

Desde su llegada al banquillo rojo, el torneo pasado, Pezzarossi no ha podido festejar un triunfo ante los cremas. Se cuentan dos empates y una derrota. ¿Será el miércoles el primero?