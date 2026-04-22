Los compromisos con EE.UU.: E10, propiedad intelectual y seguridad aduanera

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El panorama comercial de Guatemala se encuentra en una fase de transformación profunda tras la suscripción del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos a principios de 2026.

La firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos blinda el 72.4% de las exportaciones con arancel cero frente a los gravámenes globales de Washington, e impulsa la transición energética mediante el uso obligatorio de etanol y endurece las normativas de propiedad intelectual y seguridad aduanera.

Este instrumento busca neutralizar el impacto del arancel global del 10% impuesto por la administración estadounidense bajo la Sección 122, una medida que permite imponer gravámenes temporales cuando ese país busca equilibrar sus cuentas externas.

El pacto ancla al país a compromisos técnicos en áreas estratégicas como la energía, la fiscalización aduanera y la protección de derechos de autor.

La implementación de la mezcla de alcohol carburante al 10% en las gasolinas (E10) y la modernización de los controles de seguridad son los nuevos pilares de la relación bilateral.

Estados Unidos aún mantiene varios productos provenientes de Guatemala con un arancel (tariff) del 10 por ciento. (Foto: Canva/Soy502)

El reto del etanol

La entrada en vigor del Acuerdo Gubernativo 257-2025, programada para junio, marca el inicio oficial de la era del etanol en el parque vehicular guatemalteco.

Aunque se menciona un esfuerzo de compra de 50 millones de galones anuales de alcohol estadounidense, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aclara que no es una imposición.

Al respecto, el viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios, declaró que "no se trata de una compra obligatoria a EE. UU., sino de un mercado abierto donde el mercado definirá la fuente".

Esta postura técnica asegura que, si la producción nacional de caña de azúcar resulta más competitiva en costos, los oferentes locales mantendrán su protagonismo.

Por su parte, el subsecretario del USDA, Luke Lindberg, calificó la medida como una "oportunidad enorme y emocionante" para mejorar la salud respiratoria urbana.

Lindberg enfatizó que utiliza este combustible sin inconvenientes en su vehículo personal, subrayando que la tecnología es plenamente compatible con los motores actuales.

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Blindaje y exclusiones

A pesar del optimismo oficial, el sector exportador mantiene una vigilancia crítica sobre los productos que quedaron fuera de los anexos de beneficio arancelario.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advierte que unos US$1,530 millones en ventas anuales de vegetales no tradicionales ahora deben pagar un arancel del 10%.

Francisco Ralda, presidente de Agexport, señaló que "los rezagos de la competitividad nacional sumados a un escenario global incierto son barreras para el crecimiento".

Esta exclusión afecta productos emblemáticos como la arveja china, el ejote francés y el brócoli, que enfrentan el riesgo de perder espacio frente a competidores regionales.

El ejote francés, la arveja china y el brócoli pueden perder espacio frente a competidores en la región según Agexport. (Foto: Canva/Soy 502)

Seguridad y propiedad

Más allá de los impuestos, el acuerdo vincula a Guatemala con la agenda de "seguridad económica" de Washington para evitar prácticas desleales de terceros países.

Esto implica un control de origen más riguroso en las aduanas nacionales para certificar que los productos no provienen de naciones bajo sanción de EE. UU.

Asimismo, la matriz de compromisos exige reformas legales para establecer sanciones penales más severas contra la piratería digital y marcas falsificadas.

La ministra de Economía, Gabriela García, ha reconocido que la activación de estos beneficios es vital para sectores que representan un comercio de US$3,300 millones.

La funcionaria añadió que el acuerdo brinda las condiciones para que las inversiones se consoliden y se conviertan en motores de desarrollo para el país.

Guatemala se posiciona así en una ruta de modernización que promete integrar al país en cadenas de suministro más confiables y técnicamente sólidas.