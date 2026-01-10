Ecuador: Hombres armados irrumpen cancha de fútbol y matan a tres personas (video)

-

Los hombres armados revisaron sus rostros y, tras identificar a sus objetivos, dispararon contra ellos.

Tres personas perdieron la vida cuando disputaban un partido de fútbol en unas canchas urbanizadas de Ecuador.

Los fallecidos fueron identificados como:

Stalin Rolando Olivero Vargas , alias Marino

, alias Jefferson Sanlon Olivero

Richard Josué Mina Vergara

Los tres hombres murieron en un ataque armado registrado la noche del 7 de enero en una cancha deportiva de una urbanización de la isla Mocolí, en Samborondón, Ecuador.

El hecho quedó captado en cámaras de videovigilancia, cuyos registros forman parte de la investigación.

Según las imágenes, a las 21:26 un grupo de hombres vestidos con indumentaria similar a la policial irrumpió en la cancha mientras se desarrollaba un partido de fútbol.

Los atacantes obligaron a los presentes a tirarse al suelo, revisaron sus rostros y, tras identificar a sus objetivos, dispararon contra ellos.

Dos minutos después se retiraron del lugar haciendo disparos al aire, lo que provocó pánico entre los presentes.

Alias Marino, considerado cabecilla del grupo delincuencial Los Lagartos y objetivo de alto valor para las autoridades, no residía en esa urbanización y había sido invitado a jugar, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según las autoridades las tres víctimas tenían antecedentes penales, entre ellos por narcotráfico.

Mira aquí el video: