Protestas en Irán ya suman más de 50 manifestantes muertos

-

El país afronta una de las protestas más fuertes de la historia debido a una crisis económica.

Más de 50 manifestantes han muerto en las casi dos semanas de protestas estalladas en Irán por el alto coste de vida y que derivaron en un movimiento de contestación más amplio, afirmó el viernes un grupo de derechos humanos.

"Al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños de menos de 18 años, murieron y cientos resultaron heridos en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas nacionales en Irán", dijo la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

En la víspera, esta organización dio un balance de 45 muertos.

#URGENTE



Irán tiembla: protestas lideradas por mujeres se extienden por todo el país como nunca antes. pic.twitter.com/WVFg18QIOp — Decko. (@Frankzm) January 8, 2026

Días de protestas

Las protestas a nivel nacional en Irán, provocadas por la debilitada economía que afronta la república Islámica, están poniendo nueva presión sobre su teocracia.

Más de 340 protestas se han registrado en las 31 provincias de Irán como respuesta de la crisis económica que padecen actualmente. Por ello, para intentar suprimir las grandes manifestaciones se generó un corte nacional del servicio de internet.

El gobierno iraní indicó estar trabajando para tomar acciones contra la escasez actual, "la gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", afirmo Mohamad Yafar Gaempaná, vicepresidente iraní.

Con información de AFP.