EE.UU. anuncia que Guatemala extraditó a traficantes de personas

En el accidente aludido por las autoridades estadounidenses murieron más de medio centenar de migrantes.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que tres ciudadanos guatemaltecos relacionados con un incidente que dejó más de medio centenar de muertos ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas, México, fueron extraditados este miércoles 3 de septiembre de Guatemala a Estados Unidos para ser procesados.

La información fue revelada en una conferencia de prensa donde se informó que el accidente en cuestión fue el de un tráiler con al menos 160 inmigrantes indocumentados, muchos de ellos guatemaltecos y causó la muerte de más de 50 personas, incluyendo niños no acompañados, además al menos a otras 100 personas heridas.

Las autoridades explicaron que las extradiciones son resultado de la coordinación sostenida entre el Departamento de Justicia y las autoridades guatemaltecas tras un operativo internacional llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024, en el marco del tercer aniversario de la tragedia.

La fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi. (Foto: Captura de pantalla)

"Este Departamento de Justicia está investigando y procesando el tráfico de personas con más agresividad que nunca y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza", declaró la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi.

"No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia rigurosa e integral", dijo la funcionaria estadounidense.

Cinco guatemaltecos bajo custodia

En la conferencia de prensa también participó el fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, quien reveló que son cinco los supuestos traficantes guatemaltecos acusados en el incidente de Chiapas y que se encuentran ahora bajo custodia estadounidense.

"Este caso demuestra la capacidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y sus aliados policiales nacionales e internacionales para desmantelar las redes de tráfico de personas más letales", afirmó Galeotti.

Agregó que las organizaciones de tráfico de personas "se lucran explotando a las personas vulnerables, poniendo vidas en grave riesgo para obtener ganancias económicas" y afirmó que "incluso aquellos traficantes que intentan ocultarse fuera del alcance de Estados Unidos serán llevados ante la justicia por las muertes y el sufrimiento que han causado".

Mientras que el fiscal federal del Distrito Sur de Texas Nicholas Ganjei agregó que "a los traficantes de personas no les importa si las personas que transportan viven o mueren",

Los funcionarios estadounidenses dieron detalles de la extradición de tres guatemaltecos. (Foto: Captura de pantalla)

"No les importa si los niños no acompañados tienen comida, agua o siquiera aire para respirar. No respetan la ley ni los principios básicos de la decencia. Solo les importa una cosa: el dinero que ganan con el sufrimiento ajeno", afirmó Ganjei.

Añadió que las extradiciones "demuestran que Estados Unidos no se cansará de perseguirlos" y que "no hay frontera ni refugio que pueda proteger a estos criminales de la justicia".

Los extraditados

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que son Tomás Quino Canil, 37; Oswaldo Manuel Zavala Quino también conocido como Osvaldo ZQ, de 25 años; y Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años.

Estas personas fueron arrestadas en el Boquerón, Guatemala, el 9 de diciembre de 2024, de conformidad con solicitudes de extradición de Estados Unidos y fueron entregados a las autoridades estadounidenses el 3 de septiembre de 2025.

El cuarto ciudadano guatemalteco al que se refirieron es Daniel Zavala Ramos, también conocido como "Dany ZR", de 41 años, quien fue arrestado el 7 de agosto de 2025 en Boquerón y está pendiente de extradición.

La fiscal general de Estados Unidos señaló que trabajan para castigar a las pesonas que se benefician del sufrimiento de personas vulnerables. (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, dos acusados adicionales fueron arrestados durante el operativo coordinado, se trata de Alberto Marcario Chitic, también conocido como Alberto De Jesús, de 32 años, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2025.

Asimismo, Jorge Agapito Ventura, también conocido como Jorge Ventura, George Ventura o El Raitero, de 33 años, fue arrestado en su residencia en Cleveland, Texas.

Los seis acusados están acusados en el Distrito Sur de Texas de conspiración para traer extranjeros indocumentados a Estados Unidos, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y resultando en la muerte. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.