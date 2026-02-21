EE. UU. invierte US$ 2.3 millones en construcción de tres escuelas en Guatemala

-

Tres escuelas ubicadas en Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa fueron construidas por iniciativa de Estados Unidos, las cuales tienen un valor estimado de US$ 2.3 millones (Q 19.9 millones).

La embada de Estados Unidos en Guatemala informó sobre la construcción de tres escuelas, a través del Programa de Asistencia Humanitaria (HAP) del Comando Sur de los Estados Unidos y con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).

Los centros educativos construidos son: Escuela Garita Chapina en Moyuta, Jutiapa; Escuela Paso de Caballos en Casillas, Santa Rosa, y, la Escuela Monte Grande en Río Hondo, Zacapa.

Los tres proyectos están valorados en US$ 2.3 millones (Q 19.9 millones) y beneficiarán al menos 275 estudiantes de entre 5 y 11 años.

EE.UU. inauguró tres escuelas en Guatemala. (Foto: Embajada de EE.UU.)

Según informó la embajada de EE.UU este apoyo forma parte de la política "America First", orientadas a frenar la migración ilegal.

También busca contrarrestar el reclutamiento por organizaciones criminales transnacionales y promover la prosperidad e innovación a través de la educación.

Las escuelas también fueron beneficiadas con donaciones de la Embajada de la República China (Taiwán).

Estados Unidos apoyó con la construcción de tres escuelas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

"Esta iniciativa apoya directamente el objetivo de la Estrategia de Seguridad Nacional de fomentar un hemisferio occidental estable y bien gobernado", se lee en una publicación de la embajada.

Agrega que se busca "asegurar cadenas de suministro críticas para garantizar que la región permanezca libre de influencias extranjeras malignas hostiles".

Agrega que eesto es "un claro ejemplo de cómo los Estados Unidos trabaja con socios estratégicos —como Guatemala y Taiwán— para impulsar la prosperidad".

Señala que lo que se busca es "crear un entorno más estable que beneficia a todo el hemisferio".