Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Esta será la procesión que recorrerá las calles de Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de febrero de 2026, 14:08
La procesión saldrá a las 16:00 horas. (Foto:Devociones Del Pueblo Mixqueño)

La procesión saldrá a las 16:00 horas. (Foto:Devociones Del Pueblo Mixqueño)

Las actividades que enmarcan la Cuaresma han iniciado.

OTRAS NOTICIAS: Estas son las procesiones que recorrerán este primer viernes de Cuaresma

Para este 21 de febrero, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, informa sobre el recorrido procesional de Jesús Nazareno Protector Perpetuo, el cual recorrerá la zona 1 de este municipio.

A las 16:00 horas se espera salida y su retorno al rededor de las 00:00 horas.

Además, como inauguración, este viernes 20 de febrero, previo al cortejo se contará en el templo Parroquial Santo Domingo, Mixco desde las 19:30 horas un concierto de marchas fúnebres. 

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar