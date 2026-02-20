Esta será la procesión que recorrerá las calles de Mixco

Las actividades que enmarcan la Cuaresma han iniciado.
Para este 21 de febrero, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, informa sobre el recorrido procesional de Jesús Nazareno Protector Perpetuo, el cual recorrerá la zona 1 de este municipio.
A las 16:00 horas se espera salida y su retorno al rededor de las 00:00 horas.
Además, como inauguración, este viernes 20 de febrero, previo al cortejo se contará en el templo Parroquial Santo Domingo, Mixco desde las 19:30 horas un concierto de marchas fúnebres.