EE. UU. podría deportar migrantes por su estado de salud

La medida entraría en vigencia gracias a normativa aprobada hace cinco años.

Las nuevas reglas de asilo que entran en vigor este 1 de enero implicarían posibles deportaciones si se presentan síntomas de las enfermedades que sean consideradas riesgosas para los ciudadanos en Estados Unidos.

La administración Donald Trump indica que entra en vigor una nueva normativa que vetaría a extranjeros con condiciones médicas que impedirían la elegibilidad para el asilo.

La medida conocida originalmente como la Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento, fue aprobada hace cinco años durante la gestión anterior de Donald Trump.

La medida podría ser utilizada como una razón para deportar migrantes. (Foto: Archivo / Soy502)

Los individuos pueden ser deportados o no elegidos si:

Proviene de regiones o países designados como zonas de riesgo por epidemias activas .

. Ha estado expuesto a una enfermedad transmisible durante su periodo de incubación.

durante su periodo de incubación. Presenta síntomas visibles de una patología que represente un riesgo para la comunidad.

Se sabe que cualquier país o región del mundo podría ser considerados un riesgo a la salud pública tras las declaraciones que han sido compartidas por las autoridades estadounidense.

Al momento ya se cuenta con restricción de ingreso al país a personas que tengan tuberculosis o sífilis.

Sin embargo, la nueva medida podría ser utilizada como "excusa" como lo indica la abogada de migración Katia Quiros y ser usada para recibir o bien rechazar el ingreso de personas solicitantes de asilo.

La normativa podría ser usada para agilizar las deportaciones luego de pasar por controles médicos que comprueben su estado de salud y el grado de peligro que representa.

*Con información de Telemundo